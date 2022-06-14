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مجلس محافظة عجلون يناقش أزمة المياه

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الثلاثاء، 14-06-2022 11:22 م

مجلس محافظة عجلون يناقش أزمة المياه

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الوكيل الاخباري - ناقش مجلس محافظة عجلون خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا المتعلقة بالمشاريع الواردة في موازنة مجلس المحافظة للعام 2022 وخاصة في قطاعات المياه والصحة والشباب والتنمية الاجتماعية، بالإضافة لإجراء بعض المناقلات.

واستعرض رئيس المجلس عمر المومني، خلال الجلسة جدول الأعمال وما ورد للمجلس من أمور مستجدة تتعلق بمشاريع القطاعات المختلفة، داعيا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء المحافظة وانجاز أكبر قدر من المشاريع الواردة في موازنة المجلس للعام 2022.

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