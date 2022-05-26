الملكية للتوعية الصحية تطلق مشروع رعاية في 3 محافظات

الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية الملكية للتوعية الصحية مشروع "رعاية" في 3 محافطات، هي: عجلون، المفرق، والطفيلة.

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ويأتي هذا المشروع، وفق بيان صادر عن الجمعية، اليوم الخميس، على هامش توقيع الجمعية الملكية للتوعية الصحية اتفاقية تعاون مع وكالة التعاون الاسباني والاتحاد الأوروبي في الأردن، للحصول على تمويل لدعم الجهود والأهداف المشتركة نحو مستقبلٍ صحي أفضل في الأردن.



وتُعتبر الاتفاقية جزءًا من الجهود المستمرة والالتزام الراسخ تجاه الأردن ومستقبله الصحي، حيث تنص على مَنح الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدعم المالي من الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي؛ لغرض تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الأساسية والصحة في المدارس الحكومية والمراكز الصحية في كل من محافظات المفرق والطفيلة وعجلون، إلى جانب تعزيز سُبُل الوقاية والعلاج من الأمراض غير السارية، ورفع الوعي الصحي في المجتمع الأردني واللاجئين السوريين.



‎وكجزء من فعاليات إطلاق المشروع، قام فريق الجمعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم بإجراء جولة، على مدار يومين، لزيارة محافظتي عجلون والمفرق، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجهات المانحة؛ بهدف إشراك المجتمع الأردني في عملية الوقاية من الأمراض غير السارية، ودعم الصحة الجسدية والنفسية من خلال نشر الوعي حول تبني نمط حياة صحي وسلوكيات صحية.



‎وشملت الجولة زيارة لعيادة المجتمع الصحي في مركز صحي الخالدية الشامل في المفرق، والتي تخلّلها عرض لأنشطة البرنامج، وجلسة توعوية للمستفيدين بحضور مدير مديرية صحة المفرق ورئيس قسم أمراض القلب والأوعية ومندوب وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والجهات المانحة.

‎أما المحطة الثانية بالجولة، فكانت بمدرسة المرجم الثانوية للبنات بمحافظة عجلون، حيث قام الفريق بشرح أنشطة برنامج المدارس الصحية، كما والتقى الفريق رئيس قسم الإرشاد في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون ومرشد المدرسة، لتوضيح كل ما يخُص برنامج الصحة النفسية المدرسية.



كما تخلّلت الجولة جلسة للصحة النفسية، تضمنت تمارين تنفس وتأمل، ونشاط مسير في درب الأردن "جوردان تريل" مع 20 شاب وشابة من متطوعي الجمعية الملكية للتوعية الصحية.



‎والجمعية الملكية للتوعية الصحية، هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية إيجابية.



وتقوم الجمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.

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