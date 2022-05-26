الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاوقاف تنشر رابط للإستعلام عن صدور موافقة الحج للعام2022

الامن العام : ضبط مطلق النار الذي أصاب طفلاً في أحد الأفراح

الامن يكشف سبب ازمة السير على الدوار الخامس

ظهور أنفلونزا الطماطم في الهند.. 8 معلومات عنها

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصايغ والخوالدة والدباس والحجايا

أسماء المدخرين في صندوق الحج ممن انطبقت عليهم الشروط لأداء الفريضة

الضمان يضم 15 شركة البسة لبرنامج تقسيط - أسماء

اعلان اسماء المقبولين لاداء فريضة الحج اليوم - تفاصيل

وفاة و10 إصابات بحادث تصادم على طريق بغداد الدولي

توصية بتحويل الأردن لمركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات

الخميس، 26-05-2022 03:34 م

الملكية للتوعية الصحية تطلق مشروع رعاية في 3 محافظات

1653568266244


الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية الملكية للتوعية الصحية مشروع "رعاية" في 3 محافطات، هي: عجلون، المفرق، والطفيلة.

اضافة اعلان


ويأتي هذا المشروع، وفق بيان صادر عن الجمعية، اليوم الخميس، على هامش توقيع الجمعية الملكية للتوعية الصحية اتفاقية تعاون مع وكالة التعاون الاسباني والاتحاد الأوروبي في الأردن، للحصول على تمويل لدعم الجهود والأهداف المشتركة نحو مستقبلٍ صحي أفضل في الأردن.


وتُعتبر الاتفاقية جزءًا من الجهود المستمرة والالتزام الراسخ تجاه الأردن ومستقبله الصحي، حيث تنص على مَنح الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدعم المالي من الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي؛ لغرض تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الأساسية والصحة في المدارس الحكومية والمراكز الصحية في كل من محافظات المفرق والطفيلة وعجلون، إلى جانب تعزيز سُبُل الوقاية والعلاج من الأمراض غير السارية، ورفع الوعي الصحي في المجتمع الأردني واللاجئين السوريين.


‎وكجزء من فعاليات إطلاق المشروع، قام فريق الجمعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم بإجراء جولة، على مدار يومين، لزيارة محافظتي عجلون والمفرق، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجهات المانحة؛ بهدف إشراك المجتمع الأردني في عملية الوقاية من الأمراض غير السارية، ودعم الصحة الجسدية والنفسية من خلال نشر الوعي حول تبني نمط حياة صحي وسلوكيات صحية.


‎وشملت الجولة زيارة لعيادة المجتمع الصحي في مركز صحي الخالدية الشامل في المفرق، والتي تخلّلها عرض لأنشطة البرنامج، وجلسة توعوية للمستفيدين بحضور مدير مديرية صحة المفرق ورئيس قسم أمراض القلب والأوعية ومندوب وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والجهات المانحة.

 

‎أما المحطة الثانية بالجولة، فكانت بمدرسة المرجم الثانوية للبنات بمحافظة عجلون، حيث قام الفريق بشرح أنشطة برنامج المدارس الصحية، كما والتقى الفريق رئيس قسم الإرشاد في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون ومرشد المدرسة، لتوضيح كل ما يخُص برنامج الصحة النفسية المدرسية.


كما تخلّلت الجولة جلسة للصحة النفسية، تضمنت تمارين تنفس وتأمل، ونشاط مسير في درب الأردن "جوردان تريل" مع 20 شاب وشابة من متطوعي الجمعية الملكية للتوعية الصحية.


‎والجمعية الملكية للتوعية الصحية، هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية إيجابية.


وتقوم الجمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-05-26 at 3.24.27 PM

الأمن يشارك باحتفالات عيد الاستقلال - صور

5202224224755529991561

الامن العام : ضبط مطلق النار الذي أصاب طفلاً في أحد الأفراح

image (51)

ندوة حوارية في إربد بعنوان "عرار.. الشاعر الإنسان"

284128284_379033080935642_798615648924299364_n

بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

f

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصايغ والخوالدة والدباس والحجايا

image (48)

قيادة الحرس الملكي الخاص تنفذ تمرينا عسكريا مشتركا

أخبار متعلقة
b2e9e86b450191069efbd045c7eb19dbb584fa65

نصف مليون دينار لاستكمال توسعة مركز صحي القادسية

26240139_1803435223023478_7406802111533617553_o

مهرجان ترفيهي للأطفال في الطفيلة

imgid511011

بدء تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في المفرق

420222715117969895932

حملة توعوية في الطفيلة عن البرامج المهنية

4202230161922759448495

محطة رصد نوعية الهواء في الحسا تسجل أعلى قراءة في كميات الغبار

4202227155610158544204

إحالات إلى القضاء بشبهات فساد شملت جامعتين وأمين عام وزارة