مجلس محافظة عجلون: 80% نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة، وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في قطاعات الأشغال والآثار والأوقاف والصحة والبيئة والتدريب المهني والثقافة والتنمية الإجتماعية والداخلية والإدارة المحلية.



واضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن المجلس يعطي أولوية للمشاريع التنموية والخدمية من خلال الموازنة المخصصة، لا سيما المشاريع الزراعية والسياحية التي تسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي، والسعي لجذب الاستثمارات لإقامة مشاريع سياحية وبيئية وشبابية واقتصادية تتناسب مع واقع المحافظة.

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