الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أبو عبيدة يفجر مفاجآت مدوية : القادم أعظم !

غوتيريش: الحرب على غزة عرّضت سلطة مجلس الأمن ومصداقيته لأضرار كبيرة

قصف إسرائيلي عنيف على لبنان

ابو عبيدة يكشف ما يحدث على ارض المعركة وعمليات المقاومة النوعية

السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

مجلس محافظة عجلون: 80% نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة

في مكالمة قوية وطويلة لـ50 دقيقة.. هذا ما قاله نتنياهو لبوتين

بحث التعاون بين "آل البيت"والجامعات البنمية

مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم حملة تطوعية

هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

عاجل

ابو عبيدة يكشف ما يحدث على ارض المعركة وعمليات المقاومة النوعية

الأحد، 10-12-2023 05:57 م

مجلس محافظة عجلون: 80% نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة

720231222272124819528


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة، وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في قطاعات الأشغال والآثار والأوقاف والصحة والبيئة والتدريب المهني والثقافة والتنمية الإجتماعية والداخلية والإدارة المحلية.

واضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن المجلس يعطي أولوية للمشاريع التنموية والخدمية من خلال الموازنة المخصصة، لا سيما المشاريع الزراعية والسياحية التي تسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي، والسعي لجذب الاستثمارات لإقامة مشاريع سياحية وبيئية وشبابية واقتصادية تتناسب مع واقع المحافظة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

555

بحث التعاون بين "آل البيت"والجامعات البنمية

122023916548250282964

مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم حملة تطوعية

11

هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

00

جامعة الأميرة سمية تحصل على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين

1

وفد من فرسان مبادرة "حقق" يشاركون في برنامج التبادل الثقافي في طوكيو

أخبار متعلقة
6666

اطلاق برنامج فرسان الطبيعة في عجلون

11202326193310416401279

عجلون .. تحذير من الاقتراب من مجاري السيول

وزارة الصحة

إحالة عدد من موظفي وزارة الصحة الى التقاعد (أسماء)

ffff

الهواري يدعو إلى تبني أنظمة صحية عالمية أكثر مرونة

11202318154750622864151

وقف استقبال زوار تلفريك عجلون حتى هذا الموعد

10202327192144611281393

ندوة في عجلون عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة