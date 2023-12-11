مجلس محافظة معان : تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 5 .2 مليون دينار

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس مجلس محافظة معان محمود جميل آل خطاب، إنه تم تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في عدة قطاعات بقصبة معان من خلال موازنة مجلس المحافظة خلال العام الحالي، بقيمة تزيد على 5 .2 مليون دينار .



وأضاف آل خطاب لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، أنه تم إنشاء 3 مدارس حديثة خلال العام الحالي وهي، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز لفئة الذكور بقيمة 470 ألف دينار، واحتوت على 12 غرفة صفية ومرافق تعليمية حديثة، ومدرسة أسامه بن زيد بقيمة 470 ألف دينار؛ تضمنت 12 غرفة صفية ومرافق حديثة، ومدرسة عثمان بن عفان بقيمة 490 ألف دينار.



وأشار إلى أنه تم إجراء صيانات متنوعة لعدد من المدارس بقيمة 270 ألف دينار؛ تضمنت خلطات اسفلتية للساحات وتركيب مكيفات وإقامة مظلات حماية، مضيفا أن مجلس المحافظة قدم دعما لجامعة الحسين بن طلال، شمل شراء بعض التجهيزات بقيمة 10 آلاف دينار، وشراء حافلة حديثة بقيمة 110 آلاف دينار .

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