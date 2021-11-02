الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة توعوية حول مكافحة المخدرات بالمزار الشمالي

كندا تسجل 25 وفاة و1370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير العمل يتفقد الفروع الإنتاجية لصناعة الألبسة بالطفيلة ومعان

قطيشات يتفقد معهدي التدريب المهني بالطفيلة

رسميا .. عودة 9 معلمين احيلوا للاستيداع سابقا إلى عملهم

ولي العهد يفتتح المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون في العبدلي

الزعبي يتفقد مشاريع المبادرات الملكية في كلية الشوبك

مدعي عام جرش يوقف شخصا أسبوعا بجرم غش زيت الزيتون

إعطاء 17 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

الملكة رانيا تزور منطقة السرحان في المفرق

الثلاثاء، 02-11-2021 07:52 م

محاضرة توعوية حول مكافحة المخدرات بالمزار الشمالي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - نظم قسم الإرشاد التربوي بمديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، بالتعاون مع مديرية شرطة إربد، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية حول آفة المخدرات وآثارها المدمرة على المجتمع ، في مدرسة جحفية الثانوية للبنين.

وأكد مدير التربية والتعليم محمد المومني أهمية الشراكة الفاعلة بين جميع مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية للتصدي لانتشار آفة المخدرات وتحصين الشباب وتوعيتهم من آثارها السلبية على صحتهم ومستقبلهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزير العمل يتفقد الفروع الإنتاجية لصناعة الألبسة بالطفيلة ومعان

w

قطيشات يتفقد معهدي التدريب المهني بالطفيلة

112021116385736564645

رسميا .. عودة 9 معلمين احيلوا للاستيداع سابقا إلى عملهم

8

ولي العهد يفتتح المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون في العبدلي

الملك 2

الزعبي يتفقد مشاريع المبادرات الملكية في كلية الشوبك

w

مدعي عام جرش يوقف شخصا أسبوعا بجرم غش زيت الزيتون

أخبار متعلقة
المدارس

التربية : المرحلة الثانية من الفاقد التعليمي في تشرين الثاني

وزارة التربية والتعليم

عطاء بـ20 ألف جهاز حاسوب ستستلمها وزارة التربية قريبا

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

وزير التربية يوضح حول إصابات كورونا في المدارس

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تحتفل باليوم العالمي للمعلم

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تتفقد مدرسة جامعة مؤتة النموذجية

وزارة التربية والتعليم

تربية الكورة تكرم طلبتها المشاركين بمسابقة تحدي القراءة