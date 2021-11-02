محاضرة توعوية حول مكافحة المخدرات بالمزار الشمالي

الوكيل الاخباري - نظم قسم الإرشاد التربوي بمديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، بالتعاون مع مديرية شرطة إربد، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية حول آفة المخدرات وآثارها المدمرة على المجتمع ، في مدرسة جحفية الثانوية للبنين.



وأكد مدير التربية والتعليم محمد المومني أهمية الشراكة الفاعلة بين جميع مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية للتصدي لانتشار آفة المخدرات وتحصين الشباب وتوعيتهم من آثارها السلبية على صحتهم ومستقبلهم.

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