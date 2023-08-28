محاضرة توعوية في إربد عن آفة المخدرات ومخاطرها

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات غرب إربد ، اليوم الإثنين، محاضرة توعوية حول "آفة المخدرات ومخاطرها على المجتمع "، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.



وتحدثت المحاضرة ولاء أبو زياد، عن مخاطر المخدرات وأنواعها والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي، وأسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

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