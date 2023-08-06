عطاءات لتركيب أنظمة طاقة شمسية لمنازل المصابين العسكريين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد عن طرح 3 عطاءات لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة من محولات عكس لمنازل المصابين العسكريين باستطاعة (3) كيلوواط ذروة من جهة التيار الثابت و (2.7) كيلوواط من جهة التيار المتردد في أقاليم الشمال والوسط بحسب مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني.

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وقال المومني إن العطاء الأول يستهدف 523 منزلا للمصابين العسكريين في محافظة إربد ضمن رخصة شركة كهرباء محافظة اربد، ويستهدف العطاء الثاني 502 منزلا للمصابين العسكريين في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا ضمن رخصة شركة الكهرباء الأردنية، في حين يستهدف العطاء الثالث 353 منزلا للمصابين العسكريين في محافظات المفرق وجرش وعجلون ضمن رخصة شركة كهرباء محافظة إربد، علما بأن إقليم الجنوب قيد التنفيذ.



وبين المومني إن بيع نسخ دعوة العطـاء الكترونيا من خلال موقع الوزارة الالكتروني Memr.gov.jo من يوم الأحد الموافق 6/8/2023 إلى يوم الخميس الموافق 10/8/2023 الساعة الثانية عشر ظهـراً.



وأضاف أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على الايميل [email protected] يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023، فيما حددت الوزارة آخـر موعد لتقديم العروض الساعة الثانية عشرا ظهراً من يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وفتح العروض في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا.