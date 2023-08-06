الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: القبول الموحد في كليات المجتمع بدلا من القبول المباشر

التخصصات المطلوبة للطلبة الجامعيين الذكور والإناث - تفاصيل

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم على طريق المفرق - الزرقاء

الأردن يعزي جورجيا بضحايا انهيار التربة في منطقة راتشا

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: التخصصات التقنية والمهنية مطلوبة أكثر بالسوق المحلي

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

انتشار غير مسبوق للمطاعم الأردنية في قطر.. تعرّف على أبرز المأكولات

الناصر: 465 ألف طلب توظيف لدى ديوان الخدمة.. وتخصصات مشبعة وراكدة لأكثر من 10 سنوات

السوق المركزي: إقبال على المانجو بالأسواق المحلية وسعر الكيلو 120 قرشاً

قانوني يوضح موعد بدء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن

الأحد، 06-08-2023 09:22 ص

عطاءات لتركيب أنظمة طاقة شمسية لمنازل المصابين العسكريين

WhatsApp Image 2022-06-28 at 9.41.10 AM (1) (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد عن طرح 3 عطاءات لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة من محولات عكس لمنازل المصابين العسكريين باستطاعة (3) كيلوواط ذروة من جهة التيار الثابت و (2.7) كيلوواط من جهة التيار المتردد في أقاليم الشمال والوسط بحسب مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني.

اضافة اعلان


وقال المومني إن العطاء الأول يستهدف 523 منزلا للمصابين العسكريين في محافظة إربد ضمن رخصة شركة كهرباء محافظة اربد، ويستهدف العطاء الثاني 502 منزلا للمصابين العسكريين في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا ضمن رخصة شركة الكهرباء الأردنية، في حين يستهدف العطاء الثالث 353 منزلا للمصابين العسكريين في محافظات المفرق وجرش وعجلون ضمن رخصة شركة كهرباء محافظة إربد، علما بأن إقليم الجنوب قيد التنفيذ.


وبين المومني إن بيع نسخ دعوة العطـاء الكترونيا من خلال موقع الوزارة الالكتروني Memr.gov.jo من يوم الأحد الموافق 6/8/2023 إلى يوم الخميس الموافق 10/8/2023 الساعة الثانية عشر ظهـراً.


وأضاف أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على الايميل [email protected] يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023، فيما حددت الوزارة آخـر موعد لتقديم العروض الساعة الثانية عشرا ظهراً من يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وفتح العروض في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202127112743560179943

التعليم العالي: القبول الموحد في كليات المجتمع بدلا من القبول المباشر

82022795420618935092

التخصصات المطلوبة للطلبة الجامعيين الذكور والإناث - تفاصيل

25

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم على طريق المفرق - الزرقاء

1827247761

الأردن يعزي جورجيا بضحايا انهيار التربة في منطقة راتشا

471087_1_1665125426

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: التخصصات التقنية والمهنية مطلوبة أكثر بالسوق المحلي

82023311317525857087

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

أخبار متعلقة
720231211451229775149

هام من كهرباء إربد بشأن فواتير الكهرباء الشهرية

1689154881354

1.31 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لنهاية أيار

5-points-you-should-know-about-technology

فرصة استثمارية في التكنولوجيا والبرمجيات ذات الكفاءة باستخدام المواد

22023515401856741724

نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

64ae66eebbc0a

الخرابشة: 29% من الكهرباء في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

0L5A1487

هيئة الطاقة تتلقى 5 طلبات لإقامة محطات محروقات الشهر الماضي