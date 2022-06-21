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الثلاثاء، 21-06-2022 06:47 م

محاضرة حول مفاهيم علاج ضغط الدماغ بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الثلاثاء، محاضرة علمية حول مفاهيم علاج ارتفاع ضغط الدماغ مع التركيز على النزيف الدماغي، بحضور رئيس قسم تخطيط الدماغ في جامعة تينيسي في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور خالد الشربيني.

وتمحورت المحاضرة التي قدمها استشاري أمراض الدماغ و الأعصاب و أمراض كهرباء الدماغ و الصرع بمستشفى الملك المؤسس الدكتور أحمد ياسين، حول آخر المستجدات الطبية في علاج ارتفاع ضغط الدماغ مع التركيز على النزيف الدماغي حسب تعليمات الجمعية الأميركية لأمراض القلب والجلطات الدماغية.

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