محاضرة عن مضار التدخين في مستشفى المقاصد الخيرية



الوكيل الاخباري - نظمت لجنة التعليم المستمر بمستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، محاضرة عن مضار التدخين وأهمية مكافحته.



وشد رئيس الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين الدكتور بسام الحجاوي في المحاضرة التي رعاها مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر بحضور فريق من الجمعية، ومدراء ورؤساء الأقسام في المستشفى وكوادر طبية وتمريضية وفنية وإدارية، على حجم مشكلة التدخين الكبيرة عالمياً، ونسبة الوفيات الناجمة عنه التي تبلغ 9 ملايين وفاة سنوياً.

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