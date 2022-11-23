استقبال أكثر من 6 آلاف طلب انتساب لبرنامج "أنا أشارك"

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأربعاء، عن استقبالها لـ 6188 طلب انتساب قدمها طلاب وطالبات الجامعات الأردنية؛ للالتحاق ببرنامج "أنا أشارك"، أحد البرامج التابعة لها.

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وبرنامج "أنا أشارك" من البرامج التابعة لمؤسسة ولي العهد، والمندرجة ضمن محوري عمل القيادة والمواطنة، ضمن استراتيجية عملها، ويجري العمل عليها تنفيذا لاتفاقية عمل مشتركة بين المؤسسة والمعهد الديمقراطي الوطني وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وقالت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الطلبات جرى استقبالها من 13 جامعة أردنيّة غطّت محافظات المملكة كافة، وانقسمت إلى 2443 طلبا مقدّما من طلبة ذكور، و 3745 طلبا من طالبات إناث.



وبيّنت أن الطلبات جرى استقبالها من جامعات الحسين التقنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، وجدارا، ومؤتة، والحسين بن طلال، والبلقاء التطبيقية في المركز، وكلية الكرك، والهاشمية، والزرقاء، والأردنية، والأميرة سمية للتكنولوجيا، والألمانية الأردنية.



جدير ذكره أن برنامج "أنا أشارك" برنامج لا صفي، يتدرب فيه طلبة الجامعات على الممارسات الديموقراطية ويشاركون في جلسات تدريبية على المبادئ الأساسية للديموقراطية وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والانتخابات ودور وسائل الإعلام.