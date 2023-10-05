محافظة الطفيلة تحتفل بذكرى المولد النبوي

الوكيل الاخباري- أحيت محافظة الطفيلة ذكرى المولد النبوي الشريف في احتفال نظمته مديرية الأوقاف في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة.

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واشتمل الاحتفال، الذي رعاه محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، على كلمات وقصائد شعرية، ومدائح دينية قدمتها فرقة مركز ارحاب لتحفيظ القران الكريم.



وقال مدير أوقاف الطفيلة، الدكتور محمد ضرار المجالي، إن المديرية أطلقت برنامجا للاحتفالات بهذه المناسبة في لواءي بصيرا والحسا وقصبة الطفيلة، مشيرا إلى أهمية هذه المناسبة ليس في حياة المسلمين فقط وإنما في حياة البشرية جمعاء.



بدوره، بين مستشار أمين عام وزارة الأوقاف، الدكتور لؤي الذنيبات، أن ذكرى المولد النبوي الشريف من أقدس الذكريات التي توجه الضمائر وتحيي القلوب، مشيرا إلى أن المراكز الصيفية لتحفيظ القران الكريم استطاعت شمول زهاء 3000 طالب وطالبة بدورات تحفيظ القران الكريم توجت بتخريج المئات منهم من حفظة كتاب الله.