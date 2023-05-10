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الأربعاء، 10-05-2023 09:02 م

محافظة عجلون تحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

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 الوكيل الاخباري -  احتفلت محافظة عجلون في قاعة نشاطات كلية عجلون الجامعية اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي تحت شعار "قواعد المرور "سلوك حضاري ".

واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الدور الكبير الذي يقع على عاتق كافة الجهات والمؤسسات للتوعية بأهمية الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون وعدم ارتكاب المخالفات تلافيا لوقوع الحوادث، مبينا أهمية التوعية المرورية والإرشاد لمستخدمي الطرق بضرورة تطبيق قواعد المرور للحد من الحوادث المرورية المؤسفة والمخالفات الخطرة.

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