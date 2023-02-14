وزير الاقتصاد الرقمي يشارك في منتدى الإدارة الحكومية العربية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لجميع المؤسسات والحكومات التي تسعى إلى الارتقاء في كفاءة عملها، وضمان استمراريتها، وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها للمستفيدين.



وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال مشاركة الهناندة في جلسة حوارية بعنوان: "خوارزميات رقمية: الميزة التنافسية الجديدة للحكومات"، ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثانية بعنوان: "التحول الرقمي الحكومي ودوره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية"، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية /جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

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