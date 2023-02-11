اعلان من الامن العام بشأن اعتماد رخصة القيادة والمركبة والهوية الشخصية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام أنها وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ستبدأ اعتماد رخصة القيادة والهوية الشخصية ورخصة المركبة الرقمية كرديف للوثائق التقليدية اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 12/2/2023.



وبينت المديرية عبر منشور لها على الفيسبوك انه بإمكان المواطنين استخدام الوثائق الرقمية على تطبيق سند بدلاً من حمل الوثائق التقليدية .



ويمكن تحميل هذه الوثائق على الهاتف لسهولة الوصول اليها في حال عدم توفر الانترنت على الجهاز .

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