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السبت، 11-02-2023 08:41 م

اعلان من الامن العام بشأن اعتماد رخصة القيادة والمركبة والهوية الشخصية

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام أنها وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ستبدأ اعتماد رخصة القيادة والهوية الشخصية ورخصة المركبة الرقمية كرديف للوثائق التقليدية اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 12/2/2023.

وبينت المديرية عبر منشور لها على الفيسبوك انه بإمكان المواطنين استخدام الوثائق الرقمية على تطبيق سند بدلاً من حمل الوثائق التقليدية . 

ويمكن تحميل هذه الوثائق على الهاتف لسهولة الوصول اليها في حال عدم توفر الانترنت على الجهاز .

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