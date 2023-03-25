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السبت، 25-03-2023 10:28 م

محافظ الكرك يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، الجاهزية التامة لمختلف الدوائر الرسمية والجهات المعنية، في المحافظة؛ للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، وفقاً لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي، مساء اليوم السبت.

وأوضح الفايز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن خطة طوارئ متكاملة تعتمد على التشاركية جرى تنظيمها بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مشددا على ضرورة ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة الطرق الرئيسية، والفرعية التي قد تشهد تساقطا غزيرا للأمطار، حسب توقعات الأرصاد الجوية.

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