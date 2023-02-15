محافظ جرش : نتائج العينات للحالات التي تعرضت للتسمم تظهر غدا

الوكيل الاخباري - قال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور إن عدد الحالات التي راجعت قسم الطوارئ في المستشفى وصلت 120 حالة وجميعهم غادروا المستشفى باستثناء حالتين لطفلين، وان نتائج العينات للحالات التي تعرضت للتسمم تظهر غدا.



وأضاف أن جميع الحالات أجريت لها الإسعافات الأولية والطبية والفحوصات المخبرية اللازمة وحاليا ننتظر النتائج المخبرية النهائية للعينات التي أجرتها مؤسسة الغذاء والدواء .



بدوره، قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم إنه منذ مساء يوم الاثنين استقبل قسم الطوارئ حالات مرضيه تعاني من أعراض التسمم الغذائي، وهناك مؤشرات على على تناولهم ووجبات سريعة من أحد المطاعم في المحافظة.



وتابع: جرى أخذ عينات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومركز الوزارة،كشفت عن وجود جرثومة ممرضة.

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