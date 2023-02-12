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الأحد، 12-02-2023 10:41 م

السفير الأردني بتركيا يتفقد المستشفى الميداني

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الوكيل الاخباري - تفقد السفير الأردني في جمهورية تركيا إسماعيل الرفاعي والوفد المرافق اليوم الأحد، موقع المستشفى الميداني الأردني العسكري/ تركيا 1 في منطقة كهرمان مارش، والذي تم إرساله بتوجيهات ملكية سامية أول أمس الجمعة.
 
واستمع السفير الأردني إلى إيجاز قدمه قائد قوة المستشفى العقيد الركن محمد بني هاني، بيّن فيه تجهيزات وتحضيرات المستشفى لاستقبال الحالات الطبية وتقديم الرعاية الصحية، للتخفيف عن المصابين وأسر ضحايا الزلزال.
 
وعلى هامش الزيارة التقى السفير الرفاعي الكوادر الطبية والتمريضية، مشيداً بمكارم الملك عبدالله الثاني ومواقفه المشرفة والثابتة والمستمرة في تقديم العون والمساعدة من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية، وانطلاقاً من الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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