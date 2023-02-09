افتتاح أقسام التوليد والخداج والنسائية والأطفال بمستشفى المقاصد الخيرية

الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد سميرات، اليوم الخميس، أقسام التوليد والخداج والنسائية والأطفال بمستشفى المقاصد الخيرية، التابع للصندوق بعد تحديثها بالكامل لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمرضى والمراجعين.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، بحضور أعضاء مجلس إدارة المستشفى، إنه تم تجهيز غرف الولادة بأحدث المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى استحداث غرفة عمليات للحالات الطارئة في قسم التوليد.



وأضاف أنه جرى أيضا تزويد قسم الخداج بـ 6 حاضنات حديثة ليصبح عددها 20 حاضنة، وتزويد القسم بجهازين للتنفس الاصطناعي، كما تم استحداث غرفة خاصة للرضاعة مجهزة بوسائل الراحة والتوعية لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية لصحة الأم والطفل.



وبين بني نصر أنه تم تحديث قسم الأطفال بالكامل، وتزويده بأسرة حديثة، مشيراً إلى أن هذا التحديث يأتي استكمالاً لما بدأته الإدارة من تحديثات لأقسام المستشفى كافة ضمن خطة الإدارة لتقديم الخدمات الطبية المثلى للمرضى والمراجعين.