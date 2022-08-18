محال الحلويات تستعد اليوم وتوقع ارتفاع الطلب 50%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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توقع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد ارتفاع الطلب على الحلويات اليوم بنسبة 50% .وأضاف العواد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري"أن أسعار الحلويات في المحال الشعبية والمحال الخاضعة للضريبة تتفاوت .ونوه العواد أن أسعار الكنافة تتفاوت بين المحال الشعبية والمحال الخاضعة للضريبة مشيراً أن سعر الكنافة في المحال الشعبية يصل إلى 4.25 دنانير للكيلو .أما الوربات بالقشطة يصل سعر الكيلو إلى 3.5 دنانير والوربات بالجبنة الكيلو بـ 4.25 دنانير .وقال العواد إن أسعار الكنافة في المحال الخاضعة للضريبة تتراوح بين 5.50 إلى 7 دنانير للكيلو .أما الوربات يتراوح سعر الكيلو من 5.50 إلى 6 دنانير.وصدرت فجر اليوم الخميس نتائج الثانوية العامة من خلال الرابط الالكتروني للوزارة .