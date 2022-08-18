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الخميس، 18-08-2022 06:33 ص

محال الحلويات تستعد اليوم وتوقع ارتفاع الطلب 50%

كنافة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
توقع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد ارتفاع الطلب على الحلويات اليوم بنسبة 50% . اضافة اعلان


وأضاف العواد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري"أن أسعار الحلويات في المحال الشعبية والمحال الخاضعة للضريبة تتفاوت .

ونوه العواد أن أسعار الكنافة تتفاوت بين المحال الشعبية والمحال الخاضعة للضريبة مشيراً أن سعر الكنافة في المحال الشعبية يصل إلى 4.25 دنانير للكيلو .

أما الوربات بالقشطة يصل سعر الكيلو إلى 3.5 دنانير  والوربات بالجبنة الكيلو بـ 4.25 دنانير .

وقال العواد إن أسعار الكنافة في المحال الخاضعة للضريبة تتراوح بين 5.50 إلى 7 دنانير للكيلو .

أما الوربات يتراوح سعر الكيلو من 5.50 إلى 6 دنانير. 

وصدرت فجر اليوم الخميس نتائج الثانوية العامة من خلال الرابط الالكتروني للوزارة .

 




 

 


 

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