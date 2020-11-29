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الأحد، 29-11-2020 12:53 م

محكمة أمن الدولة تقرر تأجيل النظر بقضية فتى الزرقاء

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الوكيل الإخباري - عقدت محكمة أمن الدولة، الأحد، الجلسة العلنية الثانية للنظر بقضية "فتى الزرقاء" الذي يحاكم على خلفيتها 17 متهماً بينهم متهم فار من وجه العدالة.

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واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت وبحضور مدعي عام أمن الدولة إلى 5 من شهود النيابة بالقضية وقد تم تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الأحد الموافق 6/12/2020.


وقال رئيس المحكمة المساعيد، خلال أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء الأربعاء الماضي، إن جلسات المحاكمة في قضية "فتى الزرقاء" ستستكمل بشكل متوالٍ، وبما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعيا.


ووجهت المحكمة 9 تهم لـ 17متهما في القضية، أحدهم ما زال فار، ويجري محاكمته غيابيا.

 


 




 

 


 

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