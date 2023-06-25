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الأحد، 25-06-2023 04:40 م

مخالفة 9 منشآت غذائية في الزرقاء

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الوكيل الإخباري-  قال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن فرق الرقابة والتفتيش للجنة السلامة العامة في المحافظة، أوقفت منشأة غذائية عن العمل لمخالفتها شروط السلامة العامة، ولن يتم السماح لها باستئناف العمل إلا بعد تصويب أوضاعها.

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وأضاف أنه جرى اليوم الأحد، تحرير 8 مخالفات بحق أصحاب منشآت غذائية، لمطاعم وملاحم وبقالات، بسبب مخالفتها للاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.


وأكد أنه تم تكثيف الجولات الرقابية في الأسواق كافة خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، وستواصل الفرق جولاتها الميدانية طيلة أيام العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتزام جميع المنشآت بالمعايير اللازمة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 




 

 


 

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