مختصون يقدمون حلولاً ويشرحون الطريقة المثلى للتعامل مع الكلاب الضالة

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



بعد تفاقم مشكلة الكلاب الضالة في المجتمع واستمرار حالات الهجوم والعقر التي باتت تهدد الكثير من الاطفال والكبار في مختلف مناطق المملكة ، قدم مختصون ومدربون ارائهم لعلاج هذه المشكلة بما يحفظ سلامة المواطنين ويتماشى مع حقوق الحيوان .

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وأوضح خبراء بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الكلاب الضالة هي كلاب الشوارع التي ليست مملوكة لأحد وليست جميعها مسعورة، ونصحوا بتجاهلها بحال عدم الاقتراب وعدم القيام بأي تصرف قد يسبب هيجان الكلب كرمي الحجارة .



واعتبروا ان الكلاب المسعورة والتي تشكل خطراً على الانسان يمكن تميزها من عدة علامات، ابرزها سيلان اللعاب الواضح ونظرات العيون الحادة بالاضافة للهياج العصبي، وهنا يُنصح برش الماء على الكلب ان امكن، واصدار اصوات عالية على الكلب كالصراخ او الضرب على شيء حاد قد يخفيه ويبعده، وامساك عصا مع عدم التلويح بها لانه قد يعتبره تهديداً له ، مشددين على ضرورة عدم الهروب من الكلب لان الهروب يحفز الكلب بالهجوم على الشخص انطلاقاً من فطرته.



مدرب الكلاب الأردني أحمد قاسم، اكد أن الكلاب عدة انواع منها من يقترب للهجوم واخر للتودد وطلب الطعام وان الكلب المتودد تستطيع تميزه بحركة ذيله بالهز بتودد مع اصدار اصوات خافتة اما الكلب المهاجم فيصدر اشارات تنبيهية منها تشنج الذيل والتكشير عن الأنياب .



وتابع :" بحال رؤية كلب يعقر شخصاً ورغبت بتقدم المساعدة ، فالحل الأنسب هو رش المياه على الكلب أو امساك ارجل الكلب الخلفية ورفعها لمستوى رأسه" .



بدوره قال الطبيب البيطري والمدير التنفيذي السابق لجميعة الرفق بالحيوان الدكتور غازي مصطفى أن القتل ليس حل مطلقاً للقضاء على مشكلة الكلاب الضالة حيث ان الكلاب تتوالد ويزداد اعدادها يومياً ولن يكون بالقتل حل جذري لهذه المشكلة.



واعتبر أن الحل يتمثل بتوسيع النظام المتبع في أمانة عمان ABC والذي يتمثل بـ " الامساك والتعقيم والافلات " للكلاب الضالة،، مؤكداً اهمية اعداد خطة عمل شاملة في كافة محافظات المملكة بهدف السيطرة على الكلاب الضالة مرة واحدة و لمدة اسبوعين على الاقل بشكل متزامن و فعال.



واشار أن التركيز على توفير اغطية لحاويات النفايات في الشوارع قد يساعد بعدم قدوم الكلاب للمناطق السكنية طالبة للطعام . إضافة الى تقديم دورات تدريبية لكيفية التعامل مع الكلاب الضالة والمسعورة مؤكداً ان اغلبها لا يهاجم وتكون طالبة للطعام فقط .

