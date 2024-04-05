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الجمعة، 05-04-2024 06:04 م

مديرية أوقاف لواء الكورة تعقد الملتقى القرآني الأول

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الوكيل الإخباري -  أقامت مديرية أوقاف لواء الكورة، مساء أمس، الملتقى القرآني الأول الذي تضمن محاضرات وعظية عن أهمية وفضل قراءة القرآن الكريم على حياة الفرد وثمار الدعاء وأحكام الاعتكاف.

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وتضمن الملتقى المسابقات القرآنية للطلبة، من حيث الإتقان للأحكام والتمكين للحفظ ونشاطات لامنهجية. وشارك في الملتقى كل من دور القرآن الكريم في مساجد بلاح بن رباح - بلدة كفرعوان، والعز بن عبد السلام - بلدة كفر الماء، ومصعب بن عمير - بلدة كفر راكب، وبيت إيدس القديم - بلدة بيت إيدس، ومسجد أبو عبيدة.


وبينت مديرية أوقاف الكورة في بيان، أن الملتقى يأتي ضمن خطة مديرية أوقاف لواء الكورة في التعليم الشرعي ضمن مجال تفعيل دور القرآن الكريم وتعزيز قدرات الطلبة فيها.


 




 

 


 

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