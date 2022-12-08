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الخميس، 08-12-2022 05:04 م

مديرية الأمن العام تنظم حملة للتبرع بالدم

الأمن العام


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام اليوم، وبإيعاز من مديرها اللواء عبيدالله المعايطة، حملة للتبرع بالدم بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم الوطني، لتلبية احتياجاته من الدم، وتعزيز مخزونه الاستراتيجي المخصص لمساعدة محتاجي الدم من المرضى والراقدين على أسرة الشفاء.

وتم تنفيذ الحملة في العاصمة عمان من خلال مديرية الدفاع المدني، وقوات الدرك، وقيادة أمن إقليم العاصمة، ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وعدد من الوحدات والتشكيلات التي هب منتسبوها بأعداد كبيرة للتبرع في لفتة تجسد معاني التكافل والتضامن خدمة للوطن والمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية امتداداً لسلسة من الحملات الدورية التي تنفذها مديرية الأمن العام للتبرع بالدم في جميع محافظات وأقاليم المملكة، تطبيقاً لإستراتيجيتها القائمة على تقديم الخدمة الأمنية الشاملة للأدوار الإنسانية والاجتماعية.

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