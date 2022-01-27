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الخميس، 27-01-2022 10:10 م

مديرية الامن العام تعلن حالة الطرق حتى الساعة العاشرة مساء

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة مساء هذا اليوم وعلى النحو التالي :
 
إقليم العاصمة :

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مناطق العاصمة : جميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر والطرق الفرعية جاري العمل على فتحها   .
 
إقليم الشمال : جميع الطرق الرئيسة في محافظات الشمال سالكة باستثناء طريق الزمالية باتجاه الاغوار مغلق احترازيا بسبب انهيارات جبلية  .
 
إقليم الوسط:
محافظة البلقاء: جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكه بحذر باستثناء طريق الستين وطريق السرو تشهد تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب .

محافظة مأدبا : جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكه.
محافظة الزرقاء : جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكه .
لواء الرصيفة: جميع الطرق الرئيسية والطرق الفرعية سالكه باستثناء طريق وادي القمر مغلقة احترازياً بسب ارتفاع منسوب المياه.
 
إقليم الجنوب:
محافظة الكـرك : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر.
محافظة الطفيلة : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر باستثناء طريق شريف الجنوب باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج.
 لواء الشوبـك: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر.
محافظة معان: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر .
اقليم البتراء: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر ..
 مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية : جميع الطرق سالكة.

 

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