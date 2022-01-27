مديرية الامن العام تعلن حالة الطرق حتى الساعة العاشرة مساء

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة مساء هذا اليوم وعلى النحو التالي :



إقليم العاصمة :

اضافة اعلان



مناطق العاصمة : جميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر والطرق الفرعية جاري العمل على فتحها .



إقليم الشمال : جميع الطرق الرئيسة في محافظات الشمال سالكة باستثناء طريق الزمالية باتجاه الاغوار مغلق احترازيا بسبب انهيارات جبلية .



إقليم الوسط:

محافظة البلقاء: جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكه بحذر باستثناء طريق الستين وطريق السرو تشهد تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب .



محافظة مأدبا : جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكه.

محافظة الزرقاء : جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكه .

لواء الرصيفة: جميع الطرق الرئيسية والطرق الفرعية سالكه باستثناء طريق وادي القمر مغلقة احترازياً بسب ارتفاع منسوب المياه.



إقليم الجنوب:

محافظة الكـرك : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر.

محافظة الطفيلة : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر باستثناء طريق شريف الجنوب باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج.

لواء الشوبـك: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر.

محافظة معان: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر .

اقليم البتراء: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر ..

مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية : جميع الطرق سالكة.