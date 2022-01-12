اجتماع مع ممثلي دول مانحة لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

الوكيل الإخباري - يعقد، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأربعاء، اجتماع يضمّ الجهات المانِحة لحثِّها على توفير التَّمويل لإقامة مشروع النَّاقل الوطني للمياه (تحلية مياه العقبة ونقلها إلى المحافظات).

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ويحضر الاجتماع، وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكد حرص الحكومة على المضي قُدُماً في تنفيذ المشروع نظراً لأهميَّته الاستراتيجيَّة للحفاظ على الأمن المائي الوطني، باعتباره سيعمل على تزويد المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من المياه سنويَّاً.



وأنجزت وزارة المياه والري مسوَّدة وثائق المشروع ووزعتها على الائتلافات المؤهَّلة مسبقاً قبل نحو أسابيع.



وقال النجار، الثلاثاء، في حديثه للجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب: "نأمل أن يسير مشروع الناقل الوطني حسب البرنامج والخطة التي وضعتها الحكومة أي قبل نهاية هذا العام، وسنكون وقعنا اتفاقية مع الائتلاف المفضل لتبقى عملية الغلق المالي".



مشروع الناقل الوطني يتم بموجبه سحب المياه من بحر العقبة وتحليتها، ثم إرسالها إلى المحافظات، خاصة الجنوبية وعمّان، وتصل تكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار.

