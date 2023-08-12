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السبت، 12-08-2023 11:47 م

مديرية زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم ري المزروعات لمواجهة الحر

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الوكيل الاخباري- دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، المزارعين إلى تنظيم عمليات الري ومتابعة الري التكميلي للمزروعات على فترات متقاربة لمواجهة موجة الحرّ الحالية.اضافة اعلان


وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية رائد الشرمان، إن على المزارعين مواصلة الري على فترات منتظمة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء، للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة، والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات خاصة الشجرية مثل الحمضيات والموز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد ضرورة تفقد شبكات الري داخل المزارع، لافتا إلى أن الظروف المائية تتطلب اتباع وسائل الري الحديثة بالتنقيط لتوفير مياه الري ومنح الزراعات احتياجاتها الفعلية من المياه.

ودعا الشرمان، مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة وتوفير كميات مياه كافية، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة للماشية خلال ارتفاع درجات الحرارة.

 




 

 


 

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