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الأربعاء، 17-01-2024 01:53 م

مديرية شباب البلقاء تطلق مبادرة سفراء السلامة المرورية

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية شباب البلقاء، اليوم الأربعاء، مبادرة بعنوان سفراء السلامة المرورية في جميع المراكز الشبابية بالمحافظة.

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وقال مدير المديرية عدنان العجارمة إن هذه المبادرة التي تنفذ بالتشارك والتعاون مع المعهد المروري الأردني، تهدف إلى تكثيف ونشر التوعية في مجال السلامة المرورية بين الشباب والمجتمع المحلي من خلال عقد ورشات توعوية في المراكز الشبابية، مشيراً إلى ان المبادرة جاءت لتعزيز دور الشباب في السلامة المرورية ونشر الوعي المروري والحد من الحوادث المرورية ونتائجها.

وتحدث النقيب معتز المجالي من المعهد المروري حول التوعية المرورية والقواعد الواجب الالتزام بها أثناء استخدام المركبات الخاصة والعامة وأهمية استخدام حزام الأمان وكيفية عبور الطريق بالشكل الصحيح ودور الأسرة في تثقيف الأطفال من الناحية المرورية وشواخص المرور وأنواعها وأهمية جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية حرصا على سلامتهم والحديث عن حوادث المركبات وأعداد الوفيات والاصابات والاثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.

 




 

 


 

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