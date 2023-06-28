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الأربعاء، 28-06-2023 12:49 م

مدير الأمن العام يوجه رسالة إلى منتسبيها بمناسبة عيد الأضحى

ش


الوكيل الاخباري - بعث مدير الأمن العام اللواء الركن عبيدالله المعايطة، برسالة إلى منتسبي الأمن العام من كافة الوحدات والتشكيلات، هنأهم من خلالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد خلال اتصال هاتفي أجراه عبر أثير إذاعة الأمن العام، على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليبقوا عند حسن ظن جلالته وموضع ثقته وتقديره.


وأضاف، أن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يوجهنا على الدوام لتقديم أفضل الخدمات لأهلنا وعزوتنا وأسرتنا الأردنية الواحدة التي نعتز بالعمل في سبيل الحفاظ على أمنها وأمن الوطن، مهنئاً جميع المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك، وداعياً إلى التعاون مع رجال الأمن المنتشرين في مختلف المواقع لخدمتهم.


وشكر اللواء المعايطة منتسبي الأمن العام الذي عملوا في كل الظروف والأوقات بجهود كبيرة لخدمة المواطنين، مشيداً بأدائهم لواجباتهم خلال أول أيام العيد وما سبقه وتزامن معه من مناسبات دينية، وحركة تجارية في المدن والمحافظات، وحركة للمسافرين، واستقبال لزوار المملكة، وعودة للمغتربين، وهو الامر الذي عمل نشامى الأمن العام على تأمينه وتسهيله على المواطنين بكفاءة ومهنية. 


 وأكد اللواء المعايطة، أن مديرية الأمن العام تعمل في إطار شراكة مع المواطنين انطلاقاً من مفهوم الأمن الشامل الذي تتجاوز فيه مديرية الأمن العام الأبعاد الأمنية التقليدية، إلى أبعاد اجتماعية وإنسانية وقيمية تسهم في تماسك المجتمع وبنائه وتعزيز أمنه في مختلف مناحي الحياة. 

 


 




 

 


 

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