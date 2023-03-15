مدير السوق المركزي: أسعار الخضار خلال رمضان مرتبطة بالعرض والطلب

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

توقع مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة أن يزيد الإقبال خلال شهر رمضان على المواد الرئيسية منها ( البندورة ،الخيار،كوسا، باذنجان،بطاطا).

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وحول أسعار الخضار والفواكه في رمضان قال الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" إن الأسعار مرتبطة بالظروف المحيطة بالعملية التسويقية وذلك بحسب العرض والطلب على الأصناف ".



وأضاف أن التهافت غير المبرر على الأسواق يساهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنها الخضار والفواكه وتحديداً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان .



وتشهد أسعار الخضار والفواكه حالياً استقراراً في السوق المركزي وذلك قبل أسبوع من بدء شهر رمضان .

