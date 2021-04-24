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السبت، 24-04-2021 01:58 م

بعد زيارة تفقدية

مدير السوق المركزي لـ الوكيل : توجيهات من الخصاونة

خال
أصناف من الخضار


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه ، المهندس أنس محادين، أن رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة وجّه بـ"أتمتة العمليات " الخاصة للقائمين على السوق ، لتسهيل أعمالهم.

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وأشار محادين ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الخصاونة تفقّد السوق ظهر اليوم ، واطلع على واقع الخدمات ، كما وجّه لزيادة المساحة المستخدمة في السوق ، من أجل تحسين الخدمات للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة للتجار.

 

" سيتم التواصل مع المعنيين في أمانة عمان الكبرى ، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بعد توجيهات الخصاونة " ، وفق محادين.

 

وبيّن أنه اطلع على أسعار الخضار والفواكه، موعزا بأهمية مراعاة ظروف المواطنين المادية ، خاصّة في ظلّ جائحة كورونا .

 

 

 

 

 




 

 


 

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