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السبت، 29-04-2023 12:36 م

مدير الضمان الاجتماعي: لا يجوز إلغاء التقاعد المبكر وترك المشتركين دون بديل

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الوكيل الإخباري - قال مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، السبت، إنه يؤيد تقنيين التقاعد المبكر مع إيجاد بدائل.

وأضاف الطراونة، خلال مشاركته في أعمال منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، إنه لا يجوز إلغاء التقاعد المبكر وترك المشتركين دون بديل، مشيرا إلى أن هنالك أشخاص مجبرون على هذه الخطوة مثل خسارة صاحب عمل لعمله مما يضطر الموظف للتقاعد بظل عدم وجود فرص بديلة.

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وأكد أن الضمان يأتي للحماية الاجتماعية، موضحا أن جلالة الملك عبدالله الثاني أشار قبل أسبوعين إلى مسار الحماية الاجتماعية.

ولفت الطراونة إلى أن المجتمع الأردني فتي وقادر على العطاء، موضحا أنه في حال تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار يمكن تشغيل جميع الشباب.


 




 

 


 

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