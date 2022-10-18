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الثلاثاء، 18-10-2022 01:00 م

مدير سوق الخضار: الاجواء الباردة رفعت الطلب على البطاطا

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

ارتفعت أسعار البطاطا بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة .

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وارجع الشخانبة ارتفاع الطلب على البطاطا الى انخفاض درجات الحرارة بساعات الليل وما يفضله الاردنيين من اطعمة تُعطي شعوراً بالدفئ مثل البطاطا والعدس.
وقال الشخانبة أن البطاطا في الأسواق من الانتاج المحلي حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 60 قرشا بارتفاع 15 قرشا.


وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2613.430 طن، توزعت على 1541.457 طن خضار،863.377 طن فواكه، و 208.597 طن ورقيات.

 




 

 


 

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