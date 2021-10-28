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الخميس، 28-10-2021 03:20 م

العبداللات :مستشفى البشير يعاني من هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص وخارج المملكة

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الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى البشير علي العبداللات،الخميس،إنّ أكثر من مليون و400 ألف راجعوا مستشفى البشير خلال سنة، بزيادة 200 ألف عن العامين الماضيين.

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وأضاف العبداللات أن عدد الدخولات اليومية إلى مستشفى البشير نحو 270 مريضا، ويحتاجون إلى العدد نفسه من الأسرّة.


وبين أن 1100 طبيب و1500 ممرض وممرضة يعملون في مستشفى البشير، حيث يعاني المستشفى من هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص وخارج المملكة.


وتابع أن "الكثافة السكانية في المنطقة، وأعداد المراجعين اليومية تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفى".


وأشار إلى أن نسبة إشغال الأسرّة أكثر من 90% بشكل يومي من مجمل أسرّة أقسام البشير؛ وبعضها يصل إلى 100% في بعض الأقسام في بعض الأيام".
و"أجرى مستشفى البشير ميلون عينة مخبرية لنحو مليون شخص خلال عام، وفقا للعبدالات الذي بين أن قسم الإسعاف والطوارئ تستقبل ألفي مراجع بشكل يومي".


ولفت العبداللات النظر إلى أن "العيادات الخارجية تستقبل ما يقارب ألفي مراجع بشكل يومي خلال ساعات الدوام الرسمية.

 

 

 




 

 


 

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