الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

مدير مستشفيات البشير يقدم استقالته لوزير الصحة

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الثلاثاء، 21-09-2021 12:13 ص

مدير مستشفيات البشير يقدم استقالته لوزير الصحة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تقدم مدير مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع سليمات بنص استقالته لوزير الصحة على خلفية الأحداث الأخيرة في المستشفى اثر وفاة الطفلة وغيرها من التغييرات الإدارية التي جرت مؤخرا .

 واستعرض في كتاب استقالته من منصب مدير مستشفيات البشير ما آلت اليه الاوضاع في المستشفى من نقص في الكوادر ونقص في الاسرة وعدم استجابة لمتطلبات ادامة العمل بالمستشفى.

محملا المسؤولية لوزير الصحة فيما آلت اليه الامور نتيجة تفرده بالقرارات وعدم تجاوبه مع المطالبات المتكررة.

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