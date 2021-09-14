الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

أمانة عمّان تعتزم إنشاء مركز اتصال موحد لاستقبال مكالمات المواطنين

تخريج 33 مشاركا في دورات مهنية بنقابة المقاولين

وزير البيئة يلتقي سفير هنغاريا لدى المملكة

هيئة الأسرى : المحامون سيزورون الأسرى المعاد اعتقالهم

مستجدات بشأن فاجعة الطفلة لين التي توفيت في مستشفى البشير

الملك يعزي رئيس الوزراء البريطاني بوفاة والدته

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاربعاء

كندا تتخطى حاجز المليون و 550 ألف إصابة بكورونا

نحو 26 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا أُعطيت الثلاثاء

تخصيص 400 ألف دينار لاستحداث وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق الحكومي

الثلاثاء، 14-09-2021 06:56 م

مستجدات بشأن فاجعة الطفلة لين التي توفيت في مستشفى البشير

gggg


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أنهت اللجنة المشكلة من قبل إدارة مستشفيات البشير التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة لين التي توفيت جراء انفجار الزائدة الدودية وهي داخل مستشفى البشير.

وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع السليمات أن تقرير لجنة التحقيق الداخلية في المستشفى أثبت تقصير 5 أطباء في تشخيص حالة الطفلة .

وأضاف أن تقرير اللجنة سيرفع الى وزير الصحة ، بالتزامن مع اللجنة التي شكلها الوزير والتي أنهت تحقيقاتها مع الأطباء اليوم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820212621312181809116

تخريج 33 مشاركا في دورات مهنية بنقابة المقاولين

1

وزير البيئة يلتقي سفير هنغاريا لدى المملكة

ملك

الملك يعزي رئيس الوزراء البريطاني بوفاة والدته

920211494844944655827

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاربعاء

الصحة

نحو 26 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا أُعطيت الثلاثاء

كورونا 5

تخصيص 400 ألف دينار لاستحداث وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق الحكومي

أخبار متعلقة
البشير 2

مدير البشير لـ الوكيل : نتائج تحقيق وفاة الطفلة لين ستظهر غداً

كورونا 5

الجراحات التخصصية في مستشفى البشير تجري أول عملية قلب مفتوح

الهواري

الانتهاء من توسعة قسم العيون في مستشفى البشير

w

الرفاعي: من المبكر الحديث عن نتائج اجتماعات اللجنة الملكية

1

توقع إجراء 120 عملية قسطرة وجراحة للقلب بالبشير شهريا

الخصاونة

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير