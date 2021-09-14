مستجدات بشأن فاجعة الطفلة لين التي توفيت في مستشفى البشير

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أنهت اللجنة المشكلة من قبل إدارة مستشفيات البشير التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة لين التي توفيت جراء انفجار الزائدة الدودية وهي داخل مستشفى البشير.



وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع السليمات أن تقرير لجنة التحقيق الداخلية في المستشفى أثبت تقصير 5 أطباء في تشخيص حالة الطفلة .



وأضاف أن تقرير اللجنة سيرفع الى وزير الصحة ، بالتزامن مع اللجنة التي شكلها الوزير والتي أنهت تحقيقاتها مع الأطباء اليوم.

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