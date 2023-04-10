إيقاف حركة القوارب الزجاجية داخل الشواطئ لارتفاع منسوب الموج في العقبة

الوكيل الإخباري -أعلنت رئيس الهيئة البحرية الأردنية ، إيقاف حركة القوارب الزجاجية والصيد تبعا للحالة الجوية المتوقعة لارتفاع منسوب الموج.

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وكانت قد عممت القوة البحرية والزوارق الملكية في العقبة صباح اليوم الاثنين على الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة بالتواجد في المنطقة الشمالية بالقرب من سارية المراقبة البحرية ، وتحديد حركتهم من الساعة الثاني عشر ظهراً ولغاية الرابعة عصراً بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .



وقال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح لـ "الوكيل الإخباري" إن سرعة الرياح ستكون في ذروتها ما بعد ظهر اليوم الاثنين مما يؤدي لارتفاع أمواج البحر في العقبة .

