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الخميس، 10-08-2023 12:22 ص

مدينة البترا تستضيف حفل توزيع جوائز مسابقة الرسم الكاريكاتوري الدولي

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الوكيل الاخباري- اختتمت في مدينة البترا، اليوم الأربعاء، مسابقة الرسم الكاريكاتوري الدولي 14، التي نظمتها أكاديمية الأناضول للسياحة، حيث استضافت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حفل توزيع الجوائز على الفائزين فيها.

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وأقيمت المسابقة تحت عنوان:"المرأة في صناعة السياحة"، وشارك فيها نحو 60 رساما ورسامة من دول مختلفة أبرزها مصر وتركيا وإيران.


وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة، الدكتور سليمان الفرجات، في حفل توزيع جوائز المسابقة أهميتها في تسليط الضوء على تأثير السياحة على المجتمعات المحلية في البلدان السياحية، وخصوصاً قطاع المرأة، مشيرا لأهمية الفن في الترويج والتسويق للمواقع السياحية.


بدوره، قال الدكتور نظمي كوزاك من أكاديمية الأناضول للسياحة، أن إقامة هذا الحفل في البترا، يأتي نظراً للأهمية السياحية والتاريخية التي تشكلها المدينة، مبينا أن المسابقة حظيت، ومنذ عام 2009، بمشاركة واسعة لرسامين من نحو 45 دولة حول العالم.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم لزيارة البترا في اختتام فعاليات المسابقة، مؤكدين الأهمية السياحية التي تحظى بها المدينة الوردية كإرث حضاري وتاريخي فريد على مستوى العالم، وما تشكله من مصدر إلهام للفنانين يحفزهم نحو الإبداع.

 




 

 


 

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