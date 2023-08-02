29 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالأردن العام الحالي

الوكيل الاخباري - أكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة أن مساهمة الطاقة المتجددة ارتفعت من 1% في عام 2013 إلى 29% حاليا، ما يدعو إلى إحداث قفزة كبيرة في المرحلة الحالية بمجال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

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جاء ذلك خلال رعايته، امس الثلاثاء، مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة فعاليات اليوم العلمي في الطاقة الخضراء الذي نظمته لجنة الشباب والإعلام في شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين الأردنيين.



وبحسب بيان لنقابة المهندسين الأردنيين اليوم الأربعاء، قال حمزة إن صندوق ترشيد الطاقة نفذ مشروعا لترشيد الطاقة في البترا بكلفة 5 ملايين دينار ، حيث بلغ حجم التوفير 40-60 بالمئة على فاتورة الطاقة الكلية، في حين يتم تنفيذ مشروع في العقبة في الوقت الحالي لـــ12 فندقا.



وأكد أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي جرى وضعها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص باعتبارها فرصة تنموية هائلة، بالإضافة إلى التحول الطاقي بكل مكوناته باتجاه الطاقة المستدامة والطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن هناك 16 مشروعا تعمل على ارض الواقع، حيث تم إنجاز أعمال بالقطاعات المختلفة بكلفة 110 ملايين دينار ، استفاد منها اكثر من 1.5 مليون مواطن.