الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخص من الجنسية الإسرائيلية

29 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالأردن العام الحالي

تجنباً لوقوع كارثة .. الأمانة تزيل جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الامانة لغايات التعيين - أسماء

صحة العاصمة: دوام الأطباء والممرضين في المراكز الصحية للساعة 4 عصراً

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

قرار هام من تركيا.. وقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر

8 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الامن: وفاة ستيني إثر سقوطه من أعلى جسر الإرسال

الأربعاء، 02-08-2023 10:42 ص

29 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالأردن العام الحالي

imgid539711


الوكيل الاخباري - أكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة أن مساهمة الطاقة المتجددة ارتفعت من 1% في عام 2013 إلى 29% حاليا، ما يدعو إلى إحداث قفزة كبيرة في المرحلة الحالية بمجال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته، امس الثلاثاء، مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة فعاليات اليوم العلمي في الطاقة الخضراء الذي نظمته لجنة الشباب والإعلام في شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين الأردنيين.


وبحسب بيان لنقابة المهندسين الأردنيين اليوم الأربعاء، قال حمزة إن صندوق ترشيد الطاقة نفذ مشروعا لترشيد الطاقة في البترا بكلفة 5 ملايين دينار ، حيث بلغ حجم التوفير 40-60 بالمئة على فاتورة الطاقة الكلية، في حين يتم تنفيذ مشروع في العقبة في الوقت الحالي لـــ12 فندقا.


وأكد أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي جرى وضعها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص باعتبارها فرصة تنموية هائلة، بالإضافة إلى التحول الطاقي بكل مكوناته باتجاه الطاقة المستدامة والطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن هناك 16 مشروعا تعمل على ارض الواقع، حيث تم إنجاز أعمال بالقطاعات المختلفة بكلفة 110 ملايين دينار ، استفاد منها اكثر من 1.5 مليون مواطن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
القوات المسلحة

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل شخص من الجنسية الإسرائيلية

351333390_574052428208065_3134792790859055720_n

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الامانة لغايات التعيين - أسماء

720232620051967299534

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

image (55)

حفل وداع للسفير الأردني في رومانيا سفيان القضاة

3202319151736679271793

8 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

أمن 5

الامن: وفاة ستيني إثر سقوطه من أعلى جسر الإرسال

أخبار متعلقة
720236151622536896137

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

1

اختتام فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع بالعقبة

77

العقبة الاقتصادية وسفارة بنغلادش تبحثان التعاون

f55c1d06-0625-4ab3-ba59-492dd761da53

سلاح الجو الأردني يفوز بالمركز الأول بمعرض Air tattoo الدولي

الدفاع المدني 4

إدارة السير : وفاتان و5 إصابات بحادث سير مروع فجر اليوم

16857

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا