الثلاثاء 18-07-2023
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لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟
تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام
تجارة الزرقاء تنظم ورشة تعريفية عن برنامج "انهض"
ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
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اختتام مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في الأردن
كورونا
كورونا
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