تجارة عمان تختتم برنامجا تدريبيا حول التحول الرقمي

الوكيل الإخباري - اختتمت أكاديمية غرفة تجارة عمان، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبا حول التحول الرقمي بالشراكة مع أكاديمية الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

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وهدف البرنامج الذي قدمه الخبير في مجال الأعمال والإدارة التنفيذية الشاملة المهندس أشرف الطنبولى، إلى تعريف المشاركين بالتحول الرقمي الذي يُعنى بانتقال الشركات والمؤسسات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من عائدات تزيد من قيمة منتجاتها.



وبحسب بيان للغرفة، استعرض البرنامج الذي يأتي ضمن خطة الغرفة في تطوير القدرات الرقمية للمشاركين، موضوعات عديدة بينها دورة مشاريع التحوّل الرقمي، والتحديات التي قد تواجهها المشاريع الرقمية، إلى جانب مزايا التحول الرقمي للشركات التقليدية وخطوات إدارة التحول الرقمي.