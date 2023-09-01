مذكرة تعاون بين جيديكو وغرفة تجارة وصناعة تونس

الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيديكو" وغرفة صناعة وتجارة تونس، مذكرة تعاون مشترك، تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التشريعات وتطوير المشاريع الصغيرة.

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ووقع الاتفاقية التي جاءت على هامش أعمال حفل اختتام برنامج بناء الملكية الفكرية والنمو الذكي، المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الفتاح الكايد، ورئيس غرفة صناعة وتجارة تونس منير المؤخر.



وبحسب بيان للمؤسسة، قال الكايد، إن توقيع المذكرة جاء انطلاقاً من إيمان الطرفين بدورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التكامل والتشارك في التنمية الاقتصادية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورغبة من الجانبين في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال تبادل البيانات والاطلاع على أفضل الممارسات والتنسيق بين الطرفين لجذب وتشجيع الاستثمار بين البلدين.



وقال الكايد، إن المذكرة ستزيد من تبادل الخبرات في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين ومشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كل من البلدين، وعلى وجه التحديد المعارض التي تدعم قطاع المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن المذكرة تنص على إقامة معارض تجارية خاصة بمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب المتبادلة في مجال التكنولوجيا وعقد ورشات عمل ولقاءات ثنائية لنقل أفضل التجارب بين المشاريع المستفيدة من برامج المؤسستين في الأردن وتونس وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل في مجال إدارة برامج تطوير الأعمال.



كما تنص المذكرة على التعاون في مجال إعداد الاستراتيجيات وصياغة مؤشرات الأداء بين الطرفين، وتبادل زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية بين البلدين، ودون أي التزام مالي على أي من الطرفين، وإقامة الأنشطة الاقتصادية التي تدعم بيئة عمل المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة الخاصة بأحد الطرفين في بلد الطرف الآخر مثل: المؤتمرات، الحلقات النقاشية، الندوات، والتعاون في مجال الابتكار .