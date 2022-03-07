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الإثنين، 07-03-2022 08:40 م

مذكرة تفاهم بين آل البيت ومنظمة المساعدة الإسلامية

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، اليوم الاثنين، عقد مشروع تنفيذ صيانة المرافق الصحية لجامعة آل البيت مع مدير مكتب منظمة المساعدة الإسلامية/ بريطانيا في الأردن وممثل المنظمة في الشرق الأوسط الدكتور خالد أحمد جمعة حسين.

وثمن الضمور جهود المنظمة في الإسهام مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن مثل هذه المذكرات والاتفاقيات تهدف إلى خدمة وتحسين المستوى التعليمي والصحي والمعنوي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة الجامعة والعاملين فيها.

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