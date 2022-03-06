مجلس أمناء جامعة آل البيت يوافق على عدد من القرارات الجديدة

الوكيل الاخباري - اجتمع مجلس أمناء جامعة آل البيت برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور هاني الضمور حيث اتخذ القرارات التالية:

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1. وافق المجلس على الخطة التشغيلية المبنية على المخاطر لدائرة الرقابة الداخلية للجامعة لعام 2022 والخطة السنوية لعام 2022.

2. قرر المجلس التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بالمصادقة على مشروع موازنة الجامعة لعام 2022.

3. قرر المجلس التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بالمصادقة على الحساب الختامي لجامعة آل البيت لعام 2021.

4. قرر المجلس التنسيب بالموافقة على التقرير السنوي لجامعة آل البيت للعام 2020/2021 ورفعه إلى مجلس التعليم العالي للاطلاع عليه.

5. قرر المجلس الموافقة على منح الطلبة غير الأردنيين خصما مقداره 25% كحد أعلى من قيمة الرسوم المعتمدة لكافة البرامج التي تدرس بالجامعة وفي مبنى الدراسات العليا ، وذلك بهدف استقطاب المزيد من الطلبة الأجانب.

6. قرر المجلس الموافقة على قبول خمسة طلاب من طلبة السنوات السابقة من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها لسنوات سابقة من المتفوقين فنيا.

7. وافق المجلس على تعيين الدكتور جمال النعيمي قائما بأعمال نائب عميد كلية القانون اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية العام الجامعي 2021/2022.

8. وافق المجلس على قبول (14) طالبا من أبناء العاملين في التخصصات غير المتاحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022.

وحضر اجتماع مجلس الأمناء كل من السيد محمد أخو رشيدة، والأستاذ الدكتور يوسف السوالمة، والأستاذ الدكتور كمال الحديدي، والمهندس عبد الوهاب الزعبي، والسيد خالد أبو زيد، والدكتور عدنان الطوباسي، والمهندس عبدالله غوشه، والمحامي محمود العفيف.

وقام بأمانة سر الجلسة حسين بني حمد /مساعد الرئيس للشؤون الإدارية وأمين سر المجالس.



