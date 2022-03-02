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الأربعاء، 02-03-2022 10:21 م

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

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الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة ال البيت بالتعاون مع مديرية دفاع مدني المفرق باليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية برعاية رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور وحضور مدير دفاع مدني المفرق المقدم ثامر القباعي.

وقدم الضمور التهاني بمناسبة هذا اليوم الذي يشارك الأردن فيه العالم أجمع احتفاليته بالدفاع المدني، مؤكدا أهمية التشارك والتشبيك مع المؤسسات الرسمية في التعاون على عقد مثل هذه المبادرات وأثرها الملموس في توعية الطلبة في كيفية التعامل مع الإصابات والحوادث المختلفة. 

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