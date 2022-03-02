إقرار الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الاربعاء، رفع الطاقة الاستيعابية العامة لجامعة عمان الأهلية لتصبح 12000 طالب، ورفع الطاقة الاستيعابية العامة لجامعة الزيتونة الأردنية لتصبح (12000 طالب.

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كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة اليوم، إدراج كلية المركز الجغرافي الملكي للعلوم المساحية والجيومكانية، و كلية العلوم التربوية والآداب/ الأنروا في الإطار الوطني للمؤهلات.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، وماجستير الرياضيات، وبكالوريوس وماجستير ، الفيزياء، والكيمياء في جامعة آل البيت، وبكالوريوس، فنون بصرية، والفنون المسرحية، وبكالوريوس وماجستير، الفنون الموسيقية، في الجامعة الأردنية.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس علم الحاسوب، في جامعة عجلون الوطنية، وبكالوريوس، هندسة العمارة، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة، في جامعة الحسين التقنية، وبكالوريوس، القانون، وماجستير، القانون العام، والقانون الخاص، في جامعة عمان العربية، وبكالوريوس، تقنيات صناعة الأسنان، في كلية لومينوس الجامعية التقنية.

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