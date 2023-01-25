مذكرة تفاهم بين "آل البيت و"الحضارة الإسلامية في أوزبكستان"

الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، عبر تطبيق زووم، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع رئيس مركز الحضارة الإسلامية التابع لمجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان شاعظيم مناوروف.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في جهود صون التراث الوثائقي والحفاظ عليه، وتعزيز الاهتمامات البحثية والارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والحضاري ومواءمة الأصالة مع الآفاق المعاصرة، وإنتاج ونقل المعرفة الموجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التقنية في مجال التعليم وتطوير مهارات الإبداع والتفكير الناقد والمنهجية العلمية في جوٍ من الاعتدال والتنوع.

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