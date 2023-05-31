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الأربعاء، 31-05-2023 03:06 م

مذكرة تفاهم بين الأردن والعراق لتطوير الأداء الوظيفي وتبادل الخبرات

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الوكيل الإخباري - وقع ديوان الخدمة المدنية مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالعراق، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطوير الأداء الوظيفي، وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

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ووقع المذكرة في بغداد، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم.


وقال الناصر في تصريح صحفي، إن المذكرة تركز على تحديث وتطوير الإدارة والوظيفة العامة، وتأتي كثمرة لجهود التعاون والتنسيق بين مجلس الخدمة العامة والديوان خلال العامين الماضيين.


وأضاف أن المذكرة تسهم في تأطير التعاون الثنائي بين الجانبين، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كلا البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دائما إلى دعم جهود العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره.

 




 

 


 

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