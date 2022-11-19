مذكرة تفاهم بين الأردن وسلطنة عمان حول حماية المنافسة ومنع الاحتكار

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، بنود مذكرة التفاهم، الموقعة بين الأردن وسلطنة عمان في حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

اضافة اعلان



وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.



وبموجب المذكرة يشجع الطرفان التعاون وتطوير السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات التعاون في المجالات ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث مشتركة فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات التي تحقق أهداف البلدين، والتنسيق حول الممارسات المخلة بالمنافسة المرتكبة داخل حدود احد البلدين والمضرة بمصالح البلد الآخر.



كما يتم بموجبها تبادل الاستشارات حول جميع المسائل المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وتبادل المعلومات والخبرات التي يتم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية والمنفذة من قبل أي من الطرفين في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتوفير إطار قانوني ومؤسسي يحد من الممارسات التجارية المنافية للمنافسة ويضمن مستوى مقبولا من المنافسة العادلة في السوق.

وتضمنت كذلك تبادل الخبرات، فيما يخص وضع برامج توعوية والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الفنية والتقنية المتقدمة والخبرات العملية المتوفرة والمتاحة لدى كل منهما.



كما تضمنت تبادل الطرفين المعلومات غير السرية بما هو متوافر ومتاح لدى كل طرف من الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث والخبرات من خلال وسائل التقنية الحديثة في حدود ما تسمح به الأحكام الواردة في القوانين السارية في البلدين.