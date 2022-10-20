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الخميس، 20-10-2022 08:39 م

وزارة المياه توضح حول اصدار الفواتير شهرياً وطرق الدفع

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة، إن برنامج إصدار فواتير المياه شهريًا ترمي إلى خفض الفاقد المائي.

وأضاف سلامة لقناة المملكة، أن الفاقد المائي يصل في الأردن إلى 50 بالمئة، "استهلاك المواطنين ينخفض من الشرائح المرتفعة إلى المتدنية وسينخفض الفاقد".

ولفت إلى وجود تقاعس في تسديد فواتير المياه، "لا أذيع سراً إذا قلت لدينا ديون مستحقة عن أثمان المياه تبلغ نحو 325 مليون دينار. وعن أثمان مياه الآبار أكثر من 142 مليون دينار".

ونوه إلى أنه أيّ مواطن لا يرغب بدفع فاتورة المياه بصورة شهرية لديه الحرية بدفعها كل 3 أشهر.

وبين، أن الفاتورة الشهرية تشجع المواطنين على ترشيد المياه واستهلاك كميات أقل ومتابعة مرافق المياه شهريًا.

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